Lazio, Brambati: "Al mercato do un 7. Non aveva risorse e si è mossa bene"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Il procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, esprimendo alcune considerazioni sul mercato dei club italiani, riservando delle parole anche riguardo le operazioni svolte dalla Lazio nel corso di questa sessione estiva.

L'ex calciatore si è soffermato soprattutto sui vincoli e sulle problematiche che il club biancoceleste ha dovuto affrontare, valutando l'operato della società all'interno di questo contesto. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lazio da 7, perché non aveva risorse, si è mossa bene e tra grandi difficoltà".