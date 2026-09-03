Lazio, Romagnoli è un nuovo giocatore dell'Al Sadd: l'annuncio - VIDEO

Alessio Romagnoli lascia la Lazio. È ufficiale il suo passaggio all'Al Sadd: l'annuncio è arrivato direttamente dal club del Qatar, che ha pubblicato il video di presentazione del centrale. Ha firmato un contratto fino al 2029, vestirà la maglia numero 26. "Sono sempre stato un lottatore, un difensore, un leader. Il calcio mi ha portato in posti incredibili, adesso mi ha portato a Doha. Si apre un nuovo capitolo con una nuova maglia. Sono Alessio Romagnoli", ha dichiarato. Di seguito il filmato.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03