Lazio, Sutalo torna sull'Ajax: "Lì c'era molta pressione, ma..."

Josip Sutalo si è presentato in conferenza stampa a Formello. Il nuovo difensore della Lazio ha parlato del suo trasferimento dall'Ajax, tornando anche sulla sua esperienza in Olanda. Di seguito le sue parole: "Nell'Ajax c'era molta pressione, è stato un periodo difficile, ci si aspetta che si arrivi senza prima. Ho imparato molto da quell'esperienza. Sono concentrato sul campo e sulla squadra. Nell'Ajax giocavamo molto con il pallone. Costruivamo da dietro e vorrei portare questa caratteristiche. L'esperienza in Olanda mi ha portato a vivere situazioni difficili e voglio portarle con me".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03