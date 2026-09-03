Padova, Artistico: "Il mito di Totti? A Roma è così. Ma alla Lazio..."

Gabriele Artistico si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Padova. L'ex attaccante della Lazio, ha parlato della sua nuova avventura in Serie B tornando sul suo passato a Roma e alla Lazio. Di seguito le sue parole: "Con mio zio ho un bellissimo rapporto di rispetto: mi consiglia molto ed è presente nel mio percorso, ma senza mai influenzare le mie scelte personali. Anche lui, che ha vissuto in prima persona il calcio in piazze importanti come Torino o Salerno, era d’accordo sul fatto che Padova fosse la scelta migliore per me. Per quanto riguarda il mito di Totti, essendo romano tutti tendono ad accostare i giocatori di Roma a lui, ma io non ho mai fatto dichiarazioni in merito, anzi sono stato tesserato per diversi anni con la Lazio e difendo sempre i colori della maglia che indosso".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03