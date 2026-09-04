Lotito non perdona Cataldi: il rinnovo con la Lazio passa da Riso. E l’Ajax…

RASSEGNA STAMPA - Un anno di esilio a Firenze e poi il ritorno. Provvidenziale per Sarri con il senno di poi ma tutt’altro che scontato, considerando anche la formula con cui Danilo Cataldi era stato mandato alla Fiorentina. Non sembrano bastare però una stagione di esilio e un’altra alle spalle con la maglia della Lazio per far cambiare però idea a Lotito.

Come riporta oggi il Messaggero, infatti, il presidente biancoceleste non ha mai perdonato davvero Cataldi per i fatti che avevano poi portato all’esilio a Firenze e, a un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio, il rinnovo promesso rischierebbe in altre circostanze di essere in bilico.

Il condizionale non dovrebbe diventare indicativo, però, grazie a Beppe Riso, agente di Cataldi e in evidente credito con la Lazio dopo aver trascinato a Formello anche Frattesi e Pinamonti, che si aggiungono allo stesso centrocampista e a Rovella. Il rinnovo di Cataldi quindi non sono in bilico, al netto di alcune voci dall’Olanda sull’Ajax che, conclude il quotidiano, “spaventano comunque più della riabilitazione dall'intervento al pube”.