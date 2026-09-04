Lazio, non solo difesa: si valuta Brozovic a centrocampo
04.09.2026 08:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Tre posti liberi in lista in casa Lazio (oltre uno slot dedicato a un calciatore cresciuto nel vivaio biancoceleste) e la possibilità di intervenire andando a pescare nella lista degli svincolati.
Riflette sulle prossime mosse la Lazio, che non ha mostrato particolare intenzione di intervenire ma che allo stesso tempo si è lasciata aperta la possibilità.
In tal senso, riporta l’edizione odierna del Messaggero, i movimenti potrebbero riguardare anche il centrocampo. Secondo il quotidiano la Lazio starebbe valutando infatti anche il nome di Marcelo Brozovic, ex Inter svincolato dopo l’esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Nassr.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.