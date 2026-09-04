Calciomercato Lazio | Diogo Leite perde quota da svincolato: i dettagli
04.09.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Perde quota Diogo Leite, o forse non l’ha mai ripresa davvero. Il nome dell’ex difensore dell’Union Berlino, a lungo accostato alla Lazio nei mesi passati, fa ancora parte dell’elenco dei calciatori svincolati.
Da qui il pensiero che potesse tornare di moda a Formello dopo l’uscita di Romagnoli e la rescissione di Gigot. Come riportato però dall’edizione odierna del Messaggero il nome di Diogo Leite non sta portando a particolari riflessioni in casa Lazio.
La società finora non ha garantito interventi certi in difesa, senza neanche chiudere del tutto la porta. Qualora dovessero arrivare, però, allo stato attuale difficilmente riguarderebbero Diogo Leite.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.