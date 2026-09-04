Lazio, Gasperini su Gattuso: “Ci andrò a cena, mi piace. Ma verso il derby…”
04.09.2026 14:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - A cena con Gattuso. Non scarta l’idea Gian Piero Gasperini, interrogato sulle colonne della Gazzetta dello Sport proprio sulla possibilità di incontrare l’allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole.
“Nella settimana del derby meglio di no… Ma a cena con Rino ci andrò di sicuro, mi piace molto” spiega l’allenatore giallorosso in riferimento al tecnico della Lazio.
Quindi Gasperini conclude: “Questo è il calcio: confrontarsi, parlare, ascoltare. Stare bene insieme”.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.