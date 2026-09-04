Serie A, Udinese - Lazio: le voci che racconteranno il match su Dazn

La Lazio arriva con entusiasmo alla sfida contro l'Udinese, valida per la terza giornata di Serie A. I biancocelesti sono reduci da due successi consecutivi ottenuti contro Bologna, all'esordio, e Genoa all'Olimpico. In entrambe le gare decisivo è stato Frattesi. Al Bluenergy Stadium la squadra di Gattuso spera di confermarsi e dare seguito alle prestazioni messe in campo finora.

L'appuntamento è in programma lunedì 7 settembre, alle 20:45 il calcio d'inizio del match che su Dazn sarà raccontato dalle voci di Dario Mastroianni, per la cronaca, e Dario Marcolin per il commento tecnico.

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