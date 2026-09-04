WOMEN | Ngueleu: “Alla Lazio per Grassadonia. Qui per fare più gol possibili”

Prime parole da calciatrice della Lazio Women per Nina Ngueleu, ultima arrivata dell’estate biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni: “Sono davvero felice di essere qui, ciò che mi è piaciuto e mi ha spinto a venire qui sono l’ambizione e l’allenatore. A convincermi sono stati il livello del gioco, l’ambizione della società e anche il fatto che si tratti di una nuova avventura, mi piacciono le sfide”.

“Il PSG mi ha dato tanto, è il club in cui sono cresciuta e una società in cui ho imparato moltissimo. È anche grazie a questo se oggi sono dove sono. Sono un’attaccante generosa, mi piace molto giocare con e per le compagne, ma ovviamente anche trovare il gol. Ho parlato con Visentin e Camacho, ho trovato una bella atmosfera qui”.

“Non mi pongo problemi: ho una mentalità vincente perché in Camerun abbiamo qualcosa che chiamiamo Hamlè ed è dentro ogni camerunese. Ho sempre la voglia e la determinazione di vincere, vincere e ancora vincere. Voglio segnare il maggior numero possibile di gol e chiudere la stagione come miglior marcatrice della squadra”.