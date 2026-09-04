Ex Lazio | Baroni avanti in Coppa Italia con il Verona: sfiderà la Roma
04.09.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2026
Derby in vista per Marco Baroni. L'ex allenatore della Lazio ha passato il turno in Coppa Italia con il Verona, battendo ed eliminando ai sedicesimi il Cagliari di Pisacane. Decisivi i gol di Harroui e di Mulattieri poco prima del novantesimo. Ora, agli ottavi, i gialloblù sfideranno la Roma di Gasperini all'Olimpico.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.