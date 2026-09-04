Ex Lazio | Baroni avanti in Coppa Italia con il Verona: sfiderà la Roma

04.09.2026 12:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Baroni avanti in Coppa Italia con il Verona: sfiderà la Roma
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© foto di Federico De Luca 2026

Derby in vista per Marco Baroni. L'ex allenatore della Lazio ha passato il turno in Coppa Italia con il Verona, battendo ed eliminando ai sedicesimi il Cagliari di Pisacane. Decisivi i gol di Harroui e di Mulattieri poco prima del novantesimo. Ora, agli ottavi, i gialloblù sfideranno la Roma di Gasperini all'Olimpico.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.