Marchegiani: “Da tifosi Lazio messaggio unico, potente e lecito. Mi aspetto…”
04.09.2026 12:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Luigi Gasia
RASSEGNA STAMPA - C’è spazio anche per la protesta dei tifosi della Lazio nella lunga intervista concessa da Luca Marchegiani sulle colonne del Corriere dello Sport.
L’ex portiere della Lazio si mette prima nei panni del giocatore: “Da calciatore avere un ambiente polemico non aiuta ma ognuno ha le sue ragioni”.
Quindi, l’attenzione si sposta sulle ragioni dei tifosi: “Quello della tifoseria laziale è un messaggio unico, potente e lecito. Mi aspetto che prima o poi ci sia un gesto distensivo da parte della società”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.