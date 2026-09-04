Calciomercato Lazio | Diogo Leite, contatti riattivati: cosa sta succedendo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo l'addio di Romagnoli, volato in Qatar, torna di moda un vecchio pallino di Fabiani. Si tratta di Diogo Leite, ovviamente anche lui senza contratto. Ex compagno di reaprto di Doekhi all'Union Berlino, il portoghese potrebbe tornare in orbita Lazio.

A confermarlo anche Alfredo Pedullà, che su X parla di contatto riattivato con l'entourage di Diogo Leite. La Lazio è corta in difesa, solo tre centrali affidabili attualmente: Provstgaard, Doekhi e Sutalo (alle prese con il recupero da un infortunio).

Ecco perché la società sta prendendo seriamente in considerazione l'idea di muoversi sul mercato degli svincolati per trovare una soluzione. Occhio però perché Diogo Leite ha un'offerta molto interessante in Arabia (l'Al-Ettifaq) e sta valutando il suo futuro.