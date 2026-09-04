Serie A Women's Cup, scelto lo stadio della finale: ecco dove si giocherà

La Serie A Women's Cup è un torneo d'avvicinamento al campionato, in corso in queste settimane e si concluderà il 19 settembre con la finale che quest'anno si disputerà Stadio Torquato Bresciani di Viareggio. Il calcio d'inizio in programma alle 18:00.

Le squadre protagoniste della finale, che sarà trasmessa in diretta su Rai2 e su Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW, si conosceranno nel weekend tra sabato 12 e domenica 13 settembre, quando saranno in programma le semifinali, a cui accederanno le prime di ciascuno dei tre gironi e la miglior seconda classificata (il Sassuolo è già qualificato dopo le prime due giornate).

Il sorteggio integrale degli accoppiamenti delle semifinali, che determinerà anche le squadre che giocheranno la partita in casa, sarà effettuato lunedì 7 settembre alle ore 12.30 negli studi di Sky e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24.

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