Calciomercato Lazio | Diogo Leite, opzione Arabia Saudita: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio resta vigile sul mercato degli svincolati. L'ha spiegato lo stesso direttore sportivo Fabiani, visto che il club ha lasciato dei posti liberi nella lista Serie A. Per questo la società terrà d'occhio la situazione di alcuni calciatori senza contratto per un'eventuale offerta. Tra questi c'è sicuramente Diogo Leite, già visionato a Formello e per cui il diesse aveva fatto un tentativo (non andato a buon fine) a gennaio.

Il portoghese, che a giugno ha lasciato l'Union Berlino (giocava con Doekhi), aspetta una proposta per iniziare una nuova fase della sua carriera. Per questo si starebbe facendo avanti l'Al-Ettifaq: come riportato da Ben Jacobs su X, infatti, il club arabo avrebbe fatto una proposta al calciatore, che deve decidere se accettarla. Per la Lazio quindi potrebbe presto sfumare una prima possibilità per la difesa.