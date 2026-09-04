FORMELLO - Lazio, Gattuso sfida l'Udinese: Pinamonti guida l'attacco

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - È rimasto solo Andrea Pinamonti al centro dell'attacco. L'ex Sassuolo giocherà a Udine la sua prima partita da titolare con la Lazio. Sono andati via Ratkov e Dia, l'unico alle sue spalle ora è Noslin adattato. Strada spianata, quindi, per una sua presenza dall'inizio. Guiderà il tridente di Gattuso, che deve comunque sciogliere un dubbio nei prossimi giorni (rimasti due allenamenti, rifinitura domenica mattina).

Se Zaccagni è sicuro del posto a sinistra, infatti, a destra sono in due per una maglia. Isaksen insegue Cancellieri, lanciato dal primo minuto contro il Genoa nonostante le voci di mercato. Il tecnico ha bloccato la sua cessione, non voleva perderlo; il danese intanto lavora per trovare la forma migliore dopo l'operazione per la pubalgia e aspetta la sua chance. Previsto solo a gara in corso Gudmundsson, da capire il ruolo.

A centrocampo sono out Cataldi, Rovella (tornerà dopo la sosta) e Dele-Bashiru. Obbligata quindi la scelta di Belahyane in regia, con Frattesi e Taylor come mezzali. In difesa, vista l'assenza di Marusic, ci sarà ancora Floriani a destra. Vanno poi verso la conferma Doekhi e Provstgaard al centro (più dietro Sutalo) e Nuno Tavares a sinistra (in vantaggio su Pedraza). In porta ovviamente Mandas. Restano fuori lista Patric e Pellegrini.