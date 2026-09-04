Giordano: "La Lazio sta dimostrando di essere squadra". E su Gattuso...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

"Le parole di Frattesi su Gattuso dimostrano come si stia vendendo a creare all’interno della Lazio un gruppo importante. È una caratteristica di questo allenatore, ma a volte viene sottovalutato l’aspetto tecnico e tattico. Ha anche delle qualità a quel punto di vista ed anche sulla gestione dei calciatori", lo ha dichiarato Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei commentando le parole di Frattesi rilasciate nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Formello.

Proseguendo, l'ex biancoceleste ha aggiunto: "Come inizio le cose stanno andando bene, il pericolo di crollare dopo il Mantova era evidente. La Lazio, almeno, sta dimostrando di essere squadra. È importante, soprattutto quando non sei una grande squadra. A livello di squadra, rispetto allo scorso anno, siamo leggermente inferiori. Le partenze di Gila e Romagnoli sono molto pesanti dal punto di vista tecnico".

"Brozovic svincolato? Bisognerebbe sapere come stanno Rovella e Cataldi. Se vanno sul croato sarebbe già un riscontro. Lui è un giocatore fortissimo, lo è sempre stato. Ha corsa, esperienza, perfetto per il sistema di gioco di Gattuso. Certo che in questa Lazio con Frattesi e Taylor servirebbe un tipo di centrocampista centrale che assicuri corsa ed interdizione. Uno come Dendoncker avrebbe le caratteristiche giuste”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE