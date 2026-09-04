Ex Lazio | Stangata UEFA per Guendouzi: salta la Roma. E Greenwood…

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Mano pesante della UEFA dopo quanto accaduto durante le qualificazioni di Champions League nella sfida tra Lione e Fenerbahce. E a farne le spese è principalmente Matteo Guendouzi, ex calciatore della Lazio oggi impegnato con la squadra turca.

Guendouzi, che era stato tra i più accesi protagonisti dei contrasti con la tifoseria transalpina visto anche il suo trascorso all’Olympique Marsiglia, è stato squalificato infatti per quattro partite in competizioni UEFA, di cui due sospese per un anno. A questo si aggiunge una multa da 50mila euro al giocatore, oltre a una da 95mila al Fenerbahce. E Greenwood?

Per quanto riguarda l’ex obiettivo di mercato della Lazio la squalifica è soltanto per una gara, ma sospesa per un anno, e a questa si aggiunge una multa da 30mila euro. Greenwood sarà quindi regolarmente in campo contro la Roma nella gara della League Phase di Champions League, mentre non ci sarà invece Guendouzi. Sanzioni, infine,anche in casa Lione: 108.500 euro complessivi di multa, oltre a cinque giornate di squalifica (di cui due sospese) al preparatore dei portieri Antonio Ferreira.