WOMEN | Inter - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione completa

04.09.2026 20:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Inter - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione completa

Prima gara ufficiale della stagione lontano dal Fersini per la Lazio Women che alle ore 15:00 di domenica 6 settembre sarà in campo in Lombardia per la terza giornata di Serie A Women's Cup contro l’Inter.

Occasione importante per le biancocelesti che dopo le due vittorie nelle prime due giornate potrebbero centrare la qualificazione alla semifinale di Serie A Women’s Cup. 

E proprio in vista del match è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Inter e Lazio Women sarà diretta dal signor Davide Gandino di Alessandria, gli assistenti saranno Ahmed Maher Said I. Eltantawy e Ionut Eusebiu Nechita con Davide Scalvi quarto ufficiale.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.