WOMEN | Inter - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione completa

Prima gara ufficiale della stagione lontano dal Fersini per la Lazio Women che alle ore 15:00 di domenica 6 settembre sarà in campo in Lombardia per la terza giornata di Serie A Women's Cup contro l’Inter.

Occasione importante per le biancocelesti che dopo le due vittorie nelle prime due giornate potrebbero centrare la qualificazione alla semifinale di Serie A Women’s Cup.

E proprio in vista del match è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Inter e Lazio Women sarà diretta dal signor Davide Gandino di Alessandria, gli assistenti saranno Ahmed Maher Said I. Eltantawy e Ionut Eusebiu Nechita con Davide Scalvi quarto ufficiale.