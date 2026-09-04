WOMEN | Inter - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione completa
04.09.2026 20:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Prima gara ufficiale della stagione lontano dal Fersini per la Lazio Women che alle ore 15:00 di domenica 6 settembre sarà in campo in Lombardia per la terza giornata di Serie A Women's Cup contro l’Inter.
Occasione importante per le biancocelesti che dopo le due vittorie nelle prime due giornate potrebbero centrare la qualificazione alla semifinale di Serie A Women’s Cup.
E proprio in vista del match è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Inter e Lazio Women sarà diretta dal signor Davide Gandino di Alessandria, gli assistenti saranno Ahmed Maher Said I. Eltantawy e Ionut Eusebiu Nechita con Davide Scalvi quarto ufficiale.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.