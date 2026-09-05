Calciomercato Lazio, Leite in pole: gli altri nomi per la difesa

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La difesa è in emergenza, con la partenza di Romagnoli Gattuso è rimato solamente con tre centrali (Doekhi , Provstgaard e il nuovo arrivato Sutalo) e la Lazio sta cercando sul mercato degli svincolati il profilo giusto per poter rinforzare il reparto.

Il nome in pole è quello di Diogo Leite, ex compagno di Doekhi all’Union Berlino. La trattativa, riporta Il Corriere dello Sport, nella serata di ieri era in uno stato avanzato. Il portoghese però, ha anche un’offerta importante proveniente dall’Al-Ettifaq, squadra saudita. L’altra pista, quella più suggestiva, è legata al profilo di Alaba. Il trentaquattrenne, prosegue il quotidiano, è senza contratto dopo 5 anni al Real Madrid. Ha avuto diversi infortuni al polpaccio che lo hanno penalizzato, ma se in condizione è un altro livello. Ha opportunità il Germania e negli USA, chiede come ingaggio 3 milioni di euro circa. È stato proposto anche Panzo, classe 2000 che ha giocato Birmingham e infine, Joao Silva. Anche lui senza squadra e stessa scuderia di Doekhi.

I conti la Lazio deve farli anche con i paletti economici. Il 30 settembre, spiega il quotidiano, ci sarà la fotografia sul costo del lavoro allargato: per evitare nuove limitazioni la Lazio non dovrà superare la soglia dello 0,7 dell’indicatore. Una situazione che inizialmente aveva fatto riflettere sull’aggiunta di un calciatore non prima di ottobre.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

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