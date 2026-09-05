Lazio, non solo Leite: persiste l'idea Brozovic. La società ci sta pensando
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Chiuso un mercato, ne inizia un altro: quello degli svincolati. La Lazio è alla ricerca di occasioni che possano essere utili alla causa biancoceleste.
Dopo aver sondato il profilo di David Alaba, ex difensore di Bayern Monaco e Real Madrid, sembra che la Lazio abbia virato su Diogo Leite, difensore centrale ex Union Berlino come Doekhi. L'emergenza c'è anche a centrocampo, non solo in difesa dopo l'addio di Romagnoli.
Proprio per questo, riporta La Gazzetta dello Sport, c'è la suggestione Marcelo Brozovic a tentare la società biancoceleste. Ha trascorso le ultime tre stagioni all'Al Nassr, ma potrebbe avere pretese economiche inferiori rispetto ad Alaba. Il suo arrivo darebbe maggiore esperienza alla Lazio e una soluzione in più per il centrocampo di Gattuso. La Lazio ci sta pensando, ma prima si darà priorità a Diogo Leite.