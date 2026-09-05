Udinese, c'è una novità di formazione in vista della Lazio. E Zaniolo...

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RASSEGNA STAMPA - L'Udinese è partita con il piede giusto. Il lavoro di mister Runjaic sembra stia dando i suoi frutti, anche perché quello di quest'anno è tra gli inizi di stagione più positivi nella quarantennale gestione dei Pozzo.

Una squadra solida, che sogna l'Europa. Prima, però, va affrontata un'intera stagione. Al Bluenergy Stadium arriva la Lazio, ma i friulani dovranno fare a meno di Zaniolo, Palma (saranno out sino alla sosta del campionato) e dei lungodegenti Zanoli e Chakvetadze. Kabasele, invece, farà il suo rientro lunedì contro la Lazio.

Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere l'unico cambio rispetto alla formazione che ha affrontato il Monza. Non è nemmeno da escludere che l’attaccante ivoriano Bayo, il migliore in campo contro il Venezia in Coppa Italia e autore dei due gol con cui i friulani hanno sconfitto i lagunari, parta dall’inizio con esclusione del basco Gomez.