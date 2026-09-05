Frattesi, Legini (Fidene): "È arrivato alla Lazio da top player. Può fare anche 15 gol"

RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi ha iniziato alla grande la sua avventura con la Lazio, decisivo nelle prime due partite di campionato che hanno regalato i primi sei punti. La scelta di tornare “a casa” è stata dettata anche dalla voglia di ricongiungersi con la famiglia, il desiderio di viverla di più dopo anni vissuti lontano. Lo aspettano anche al Fidene, squadra del quartiere in cui è cresciuto.

Fabrizio Legini, tecnico e socio fondatore della società, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero: “Eravamo sicuri facesse una carriera del genere perché è sempre stato un bravissimo ragazzo oltre a un grande giocatore. Ha sempre avuto la testa sulle spalle, ligio al dovere e al sacrificio”.

Proseguendo ha aggiunto: “Alla Lazio siamo sicuri possa trovare quella continuità che lo porterà a fare molto bene. A diventare anche un perno della Nazionale. È arrivato da top player, si è già messo la squadra sulle spalle. Giocando sempre dall’inizio potrebbe rischiare di fare 12-15 gol in campionato”.

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