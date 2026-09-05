Lazio, Gattuso punta su Belahyane a Udine: è la sua grande occasione

RASSEGNA STAMPA - L’emergenza, in casa Lazio, non è solamente in difesa ma anche a centrocampo. Gattuso ha gli uomini contati con Rovella, Dele-Bashiru e Cataldi ai box e dunque, si affiderà a Belahyane per la sfida contro l’Udinese. Il marocchino, si legge sul Messaggero, affronterà la squadra più fisica della Serie A da pedina più giovane in roso dopo Przyborek. Sarà la sua prima volta da playmaker e sarà affiancato da Taylor e Frattesi.

La prima chance con Sarri, ricorda il quotidiano, arrivò a Udine e completava il reparto con Cataldi e Vecino. “Troppo confusionario” a detta del toscano che gli preferiva addirittura Patric da play. La nuova stagione l’ha iniziata con un altro piglio, trovando anche l’approvazione di Gattuso conquistata durante la preparazione. “All’apparenza non gli dai un euro, ma ti viene a prendere in fase di contrasto e sa giocare a calcio” ha detto l’ex rossonero dopo la sfida col Genoa in cui lo ha chiamato in causa per sostituire Rovella.

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