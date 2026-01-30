Calciomercato Lazio | Chi è Leite: il nuovo centrale a disposizione di Sarri

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio rompe gli indugi: Romagnoli è diretto verso il Qatar, la società ha già chiuso per il sostituto. Diogo Leite sarà un nuovo giocatore della Lazio. Mancano gli ultimi dettagli da limare, ma l'operazione va verso la chiusura. Come vi abbiamo anticipato, la società biancoceleste verserà nelle casse dell'Union Berlino circa 2,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrale portoghese. Il suo contratto scadeva a giugno, anche per questo motivo la Lazio ha potuto acquistarlo a cifre così basse.

PROFILO - Diogo Leite è un centrale strutturato e dai piedi buoni. La sua altezza (1,90 m) e la sua abilità nel posizionamento lo rendono un centrale affidabile, bravo negli anticipi e nei duelli. Un centrale adatto a un gioco verticale, grazie soprattutto alle sue doti con il pallone tra i piedi. Questo aspetto si evidenzia ancor di più osservando i numeri: Diogo Leite è al quarto posto in Europa nella lista dei difensori che completano il maggior numero di passaggi lunghi nei novanta minuti. Davanti a lui solo David Carmo, Marcos Senesi e Nico Schlotterbeck.

NUMERI E RETROSCENA - In questa stagione con la maglia dell'Union Berlino ha collezionato 15 presenze, ma la sua partenza dalla Germania già era nell'aria. L'accelerata della Lazio è dovuta soprattutto alla problematica Romagnoli, ma era necessaria anche per motivi di concorrenza. Il club biancoceleste non era infatti l'unica squadra interessata al classe '99 (nelle ultime settimane aveva chiesto informazioni anche la Fiorentina, ma non solo).

