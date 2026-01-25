Serie A, Lazio - Genoa: dove vedere il match in tv e in streaming
25.01.2026 14:00 di Christian Gugliotta
Reduce dal brutto pareggio di Lecce, la Lazio si prepara ad ospitare il Genoa in un stadio Olimpico che si preannuncia semi-deserto a causa della contestazione nei confronti della società messa in atto dalla tifoseria biancoceleste. La sfida, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, è in porgramma alle 20:45 di venerdì 30 gennaio.
Il match verrà trasmesso in diretta in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito sia in streaming live sia on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.