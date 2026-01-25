RIVIVI DIRETTA - Lazio, Marusic: "Si respira un'aria strana, serve stare uniti"
Adam Marusic è intervenuto, nel post-partita di Lecce-Lecce, ai microfoni dei cronisti presenti nello stadio "Via del Mare". Ecco le parole del difensore biancoceleste:
Si è vista una Lazio un po' spenta...
"Si respira un'aria strana, le cose non funzionano bene, non abbiamo la testa libera. Non devono essere alibi, ma è dura per i nuovi arrivati. Nel primo tempo abbiamo perso tanti palloni, dobbiamo migliorare tanto. Dobbiamo stare uniti, dobbiamo dare tutto sul campo per questa maglia".
Sul confronto coi tifosi?
"Non ero lì vicino, non ho sentito".
Romagnoli?
"Un giocatore molto importante per noi, in questi anni ha dato tantissimo per questa maglia. Deciderà la società, ma mi dispiace tanto".
Il Lecce è stato molto più aggressivo di voi?
"Non siamo stati cattivi come loro, nel primo tempo non abbiamo creato nulla e abbiamo perso tante palle, quando non sei concentrato succede questo".