Lazio, i tifosi tornano allo stadio: coreografia in preparazione, ma...
RASSEGNA STAMPA - I tifosi della Lazio torneranno allo stadio solo per una partita, quella di domenica alle 20.45 contro il Milan. Sarà una presenza eccezionale, una sorta di “ultimo ballo” prima di proseguire la protesta contro la società e il presidente Lotito.
Dopo aver disertato le ultime quattro gare all’Stadio Olimpico, i tifosi vogliono riempire lo stadio per novanta minuti speciali, sostenendo la squadra ma continuando la contestazione alla dirigenza. L’obiettivo è evitare settori vuoti e creare un’atmosfera forte, con una coreografia in preparazione che però, come scrive il Corriere dello Sport, non si sa ancora se verrà autorizzata.
La scelta di tornare solo per questa partita non rappresenta un passo indietro nella protesta: i gruppi organizzati ribadiscono che non ci sono stati segnali di dialogo con la società. Dopo Lazio-Milan, quindi, la Curva Nord tornerà vuota fino alla fine della stagione. Resta ancora da decidere cosa accadrà per il derby contro la Roma, sulla carta in trasferta, sul quale i tifosi comunicheranno la loro posizione più avanti.