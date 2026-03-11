Lazio, Rovella non ce la fa più: il centrocampista si sfoga sui social - FOTO
11.03.2026 09:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Mastica amaro Nicolò Rovella, perché non potrà esserci in questo finale di stagione. L'infortunio alla clavicola, che lo ha costretto a un nuovo intervento, lo costringerà a restare ai box almeno a inizio maggio. Quando tornerà andranno valutate le sue condizioni atletiche prima di decidere se poterlo mandare in campo o se sarà meglio rinviare tutto alla prossima stagione.
Nel frattempo, il centrocampista sfoga la frustrazione rivolgendosi ai social. Sul proprio profilo Instagram, Rovella ha pubblicato una sua foto dopo una partita con la Lazio, mettendo tre emoticon: un volto che fa fatica, a simboleggiare il suo stato d'animo, una nota musica, il suo simbolo, e due cuori, uno bianco e uno celeste.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.