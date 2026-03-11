Lazio | Provedel, parla il chirurgo: "Stop paragonabile alla rottura del crociato"
RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel ha concluso in anticipo la sua stagione e tornerà in campo soltanto in estate. Il portiere della Lazio si è sottoposto a un intervento chirurgico al Concordia Hospital: verrà dimesso oggi e dovrà restare fermo per circa 4-5 mesi.
Per i primi 25 giorni porterà un tutore alla spalla destra, dopodiché inizierà il percorso di riabilitazione fisioterapica. A spiegare i tempi di recupero al Corriere dello Sport è stato il dottor Giovanni Di Giacomo, responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia della struttura e che ha già operato Rovella alla clavicola: "Non bisogna avere fretta, esistono tempi biologici che vanno rispettati: la natura deve fare il suo corso".
L’operazione, eseguita ieri mattina insieme al dottor Alberto Costantini in coordinamento con lo staff medico biancoceleste, è durata circa 45 minuti ed è perfettamente riuscita. "Ho trovato il ragazzo molto motivato, ha già voglia di tornare in campo", ha aggiunto Di Giacomo. "Ma si tratta di uno stop importante: per un portiere un infortunio alla spalla è paragonabile a una rottura del crociato anteriore per un centrocampista".