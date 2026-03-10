Tottenham, altro che Tudor! I tifosi fanno un appello all'ex Pochettino
I tifosi del Tottenham non lo hanno dimenticato. Diretti a Madrid per assistere all'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, i sostenitori degli Spurs si sono ritrovati incredibilmente sullo stesso volo dell'amato ex allenatore Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino è stato accolto dai cori dei fan mentre si imbarcava sull'aereo diretto in Spagna: "He's magic, you know... Mauricio Pochettino", i canti dedicati.
Pochettino siederà sulle tribune dello stadio Wanda Metropolitano come ospite speciale dell'Atletico. I filmati girati a bordo dell'aereo mostrano l'allenatore omaggiato dai cori prima di voltarsi per salutare i tifosi. Nel video si sentono chiaramente i sostenitori implorarlo di tornare al club per un secondo mandato in panchina: "Ti rivogliamo", una dichiarazione nitida ai microfoni. Pochettino ha trascorso 5 anni sulla panchina del Tottenham, tra 2014 e 2019, vincendo 160 delle sue 293 partite.