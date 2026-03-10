Lazio, Tarantino: "Le parole di Sarri sanno di addio..."

10.03.2026 21:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Tarantino: "Le parole di Sarri sanno di addio..."

l giornalista Marco Tarantino è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la vittoria della Lazio contro il Sassuolo, concentrandosi poi anche sulle parole di Maurizio Sarri e sul futuro del tecnico.

LAZIO-SASSUOLO - "Qualcosa di positivo si è visto. Motta sembrava sentire un po' l'esordio, ma ci sta. L'ho visto un po' impacciato, ma è stato molto bravo ed è andato in crescendo. Positiva è stata anche la prestazione della difesa. Il centrocampo ha girato fino a un certo punto. Patric in regia mi ha dato un senso di improvvisazione. Bene per il primo gol di Maldini. Peccato per Zaccagni che è ancora spento, non mi sono piaciuti neanche Isaksen e Taylor. Il gol di Marusic muove la classifica e ci allontana da una zona preoccupante". 

TAVARES "Tavares finalmente è tornato titolare, ha un atteggiamento positivo e propositivo. Conosciamo le qualità offensive, ma anche in difesa ci sta mettendo del suo. Mi sembra molto è più abnegato. Secondo me resta una delle note positive, uno di quelli da cui ripartire. Quando sta bene e gioca come ieri è un fattore. Se la Lazio dovesse ritrovarlo bene avrebbe fatto un acquisto per la prossima stagione". 

FUTURO DI SARRI "Io Sarri lo terrei sempre. Se riesce a sviluppare gioco e giovani non vedo perché mandarlo via. Le domande sono due: avrà una squadra idonea? accetterà di restare in queste condizioni? La situazione nella Lazio è difficile e un allenatore si trova a disagio. Io spero che nel prossimo anno avvenga una rivoluzione, anche dirigenziale. La mia speranza è che resti con investimenti diversi". 

LE DICHIARAZIONI DI SARRI - "Le parole di Sarri sanno di addio. Sono dichiarazioni pesanti per un allenatore, ha fatto capire che non c'è unità di intenti: è affranto e deluso. Deluso per il motivo per cui i tifosi non vanno allo stadio, non per la protesta in sé. Lui è l'unico baluardo rimasto in difesa di un tipo di Lazio. Se abbandonasse anche lui sarebbe difficile capire chi potrebbe essere l'alternativa"

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.