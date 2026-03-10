Lazio, Tarantino: "Le parole di Sarri sanno di addio..."

l giornalista Marco Tarantino è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la vittoria della Lazio contro il Sassuolo, concentrandosi poi anche sulle parole di Maurizio Sarri e sul futuro del tecnico.

LAZIO-SASSUOLO - "Qualcosa di positivo si è visto. Motta sembrava sentire un po' l'esordio, ma ci sta. L'ho visto un po' impacciato, ma è stato molto bravo ed è andato in crescendo. Positiva è stata anche la prestazione della difesa. Il centrocampo ha girato fino a un certo punto. Patric in regia mi ha dato un senso di improvvisazione. Bene per il primo gol di Maldini. Peccato per Zaccagni che è ancora spento, non mi sono piaciuti neanche Isaksen e Taylor. Il gol di Marusic muove la classifica e ci allontana da una zona preoccupante".

TAVARES - "Tavares finalmente è tornato titolare, ha un atteggiamento positivo e propositivo. Conosciamo le qualità offensive, ma anche in difesa ci sta mettendo del suo. Mi sembra molto è più abnegato. Secondo me resta una delle note positive, uno di quelli da cui ripartire. Quando sta bene e gioca come ieri è un fattore. Se la Lazio dovesse ritrovarlo bene avrebbe fatto un acquisto per la prossima stagione".

FUTURO DI SARRI - "Io Sarri lo terrei sempre. Se riesce a sviluppare gioco e giovani non vedo perché mandarlo via. Le domande sono due: avrà una squadra idonea? accetterà di restare in queste condizioni? La situazione nella Lazio è difficile e un allenatore si trova a disagio. Io spero che nel prossimo anno avvenga una rivoluzione, anche dirigenziale. La mia speranza è che resti con investimenti diversi".

LE DICHIARAZIONI DI SARRI - "Le parole di Sarri sanno di addio. Sono dichiarazioni pesanti per un allenatore, ha fatto capire che non c'è unità di intenti: è affranto e deluso. Deluso per il motivo per cui i tifosi non vanno allo stadio, non per la protesta in sé. Lui è l'unico baluardo rimasto in difesa di un tipo di Lazio. Se abbandonasse anche lui sarebbe difficile capire chi potrebbe essere l'alternativa".