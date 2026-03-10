GOSSIP | Nasti - Zaccagni, è finito l'amore? L'influencer rompe il silenzio

10.03.2026 22:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono tra le coppie più seguite sui social e inevitabilmente, ogni loro mossa è sotto i riflettori. I due in quest'ultimo periodo sono stati al centro del gossip per una presunta crisi. A destare sospetto tra i fan, la mancata dedica a San Valentino e il fatto che per qualche settimana hanno smesso di seguirsi sui social. 

Sull'argomento è intervenuta la modella stessa che, sempre sui social, ha chiarito la situazione...> NASTI ZACCAGNI <