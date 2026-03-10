Lazio, l'esultanza di Taylor è virale: l'olandese è già beniamino dei tifosi

Kenneth Taylor si è preso la Lazio, e ci ha messo veramente poco a farlo. L'acquisto più importante del mercato invernale biancoceleste è una pedina imprescindibile nello scacchiere di Sarri e adesso, partita dopo partita, sta conquistando anche la tifoseria.

La Lazio ha battuto il Sassuolo all'ultimo minuto, con Marusic che ha mandato in estasi il popolo laziale grazie al colpo di testa decisivo. Quando la palla ha varcato la linea della porta, il centrocampista olandese è esploso di gioia, si è inginocchiato e ha esultato come se si stesse giocando la vita. E questi sono dettagli che non passano inosservati, soprattutto per una tifoseria come quella della Lazio.

I secondi di esultanza dell'ex Ajax non sono passati inosservati neanche alle telecamere di Dazn: sui profili social dell'emittente, infatti, è stato pubblicato il momento del gol con protagonista però Taylor. La descrizione parla da sola: "Lazialità". Sicuramente Taylor ha capito di cosa si tratta, nonostante tutto quello che sta passando il popolo, costretto per amore a disertare lo Stadio.