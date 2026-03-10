Lazio, Petrucci: "Vinta una partita delicata. Centrocampo? Senza Cataldi..."

Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato la prova dei singoli nella partita tra Lazio e Sassuolo, vinta per 2-1 dalla squadra di Maurizio Sarri. 

SINGOLI - "Gila nel pre-partita ha parlato di obiettivo salvezza, era una gara delicata. Nuno Tavares sta dando ottimi segnali, da qualche settimana è cambiato a livello mentale, ieri secondo me ha giocato molto bene. Maldini ha avuto un impatto molto positivo, il gol può aiutarlo molto. Isaksen continua a fare il suo con i suoi limiti e con le tante cose da migliorare. Ieri sbaflia il gol al secondo tempo, ma nel primo lo aveva visto bene". 

CENTROCAMPO -"Sono rimasto sorpreso dall'ingresso di Patric in quel ruolo, anche se qualche volta a gara in corso lo avevamo già visto. Vediamo come sta Cataldi e se sarà pronto Basic, in caso giocherebbe lui mediano". 

