Calciomercato Lazio | Accordo a un passo: l'ex obiettivo resta in Bundesliga
CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Lazio. Almeno queste erano le voci che circolavano nei pressi di Formello. Il futuro di Rocco Reitz, però, sarà ancora in Germania. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, infatti, il centrocampista classe 2002 del Borussia Mönchengladbach sarebbe a un passo dal trasferimento al Lipsia.
Nelle scorse ore, infatti, il suo entoruage avrebbe trovato l'accordo con il gruppo RedBull per un trasferimento a titolo definitivo che, però, diverrà tale solo nel momento in cui le due società troveranno l'accordo sulle cifre. Il Borussia, dal canto suo, chiede una cifra tra i 25 e i 28 milioni di euro per la sua stella, ritenuta eccessiva, però, dal Lipsia che preferirebbe abbassare il prezzo del cartellino. In questo contesto, la Lazio - così come Roma e Inter, altre due squadre che sembravano essersi interessate a Retiz - sarebbe defilata e ben distante dalla possibilità di reinserirsi in una trattativa alla quale non ha mai preso parte concretamente. Neanche a gennaio.