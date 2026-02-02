Calciomercato Lazio | Abbate: "Mi aspetto qualche tentativo. Su Frattesi..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate, ha fatto il punto sul centrocampo della Lazio in vista delle ultime ore di mercato. Uscito Vecino, non risultano altri rilanci per Frattesi anche per volontà di Lotito, ma non è escluso un assalto finale a un altro centrocampista.
"Non credo arriverà Frattesi. Non mi risulta il 'no' dell'Inter o, meglio, mi risulta che ci sia stato alla prima e unica offerta della scorsa settimana da 25 milioni più bonus. Il direttore sportivo Fabiani avrebbe voluto rilanciare, ma è arrivato il 'no' di Lotito che non è voluto andare oltre i 25. Mi aspetto che da un momento all'altro possa partire un assalto a un centrocampista. Vecino è partito direzione Celta Vigo. In rosa ci sono molti centrocampisti, ma sono arrivate anche offerte di prestito per alcuni giocatori. Se dovesse entrare qualcunio potrebbe uscire Belahyane all'ultimo minuto, anche se ieri è stato bloccato il prestito al Verona".