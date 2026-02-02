Lazio, è il compleanno di Hysaj: gli auguri del club - FOTO
02.02.2026 13:15 di Christian Gugliotta
Elseid Hysaj compie 32 anni. In occasione del suo compleanno, la Lazio ha voluto rivolgere un augurio speciale al terzino albanese attraverso una nota ufficiale e pubblicando un post sui propri account social. Questa la nota:
"Elseid Hysaj, difensore biancoceleste, oggi spegne 32 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.