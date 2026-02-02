Lazio, Rambaudi: "Società in confusione. Romagnoli? Rimarrà con professionalità"

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo l'ultimo giorno di mercato. Roberto Rambaudi, ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua su tanti temi importanti in casa Lazio come il successo contro il Genoa e la questione legata a Romagnoli.

“Lazio-Genoa? Buon ritmo e buona qualità ad inizio secondo tempo, hai vinto una partita più che importante; soprattutto perché c’erano giocatori nuovi, l’ambiente non era il solito. Hai sofferto e vinto credendoci. Poi l’aspetto tecnico e tattico lo analizziamo più avanti, ora era fondamentale ritrovare un po’ di serenità per lavorare bene".

"Mediocrità, confusione, non chiarezza: nel tempo i risultati hanno mascherato un po’, ci sono state cose fatte bene, ma parliamo sempre di una società che non sa organizzarsi per fare il salto di qualità; ha fatto sempre tutto a metà e così ottieni sempre la metà dei risultati. Ci vuole soprattutto chiarezza".

"Romagnoli? Rimane con la massima professionalità e con l’attaccamento alla maglia che lo contraddistingue".

