Lazio, quale ruolo per Maldini? L'emergenza cambia i piani di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Daniel Maldini è arrivato alla Lazio con l’obiettivo di aumentare qualità e soluzioni offensive, ma l’emergenza sta anticipando i tempi del suo inserimento. Sarri ha ammesso di volerlo vedere nel ruolo di centravanti, ma l’assenza prolungata di Zaccagni ha lasciato scoperta la fascia sinistra dell’attacco e Maldini, per caratteristiche e trascorsi, è uno dei pochi in rosa in grado di adattarsi rapidamente. Al momento, Pedro rappresenta l’unica vera alternativa, ma l’ex Atalanta ha già ricoperto quel ruolo in carriera, seconda posizione più utilizzata dopo quella di trequartista.

Contro il Genoa, Maldini ha giocato 72 minuti da centravanti, in un contesto tattico complesso e senza automatismi assimilati. Nel complesso, evidenzia il Corriere dello Sport, la sua è stata una prova appena sufficiente, ma con attenuanti evidenti: il classe 2001 è stato inserito quasi all’improvviso nel sistema di Sarri, uno dei più esigenti della Serie A per tempi di gioco e letture.

Lo scenario potrebbe cambiare già nel prossimo impegno. A Torino, contro la Juventus, Maldini avrà una settimana in più di lavoro e potrebbe partire da una posizione più naturale, largo a sinistra. In quella zona di campo può ricevere palla fronte alla porta, puntare l’uomo e valorizzare maggiormente le sue qualità tecniche. Sarri continua a considerarlo un centravanti “da costruire”, ma l’emergenza potrebbe suggerire scelte più immediate: vice-Zaccagni per necessità, ma anche possibile chiave tattica per aggiungere imprevedibilità a un attacco in difficoltà.