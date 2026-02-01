UFFICIALE - Immobile è un nuovo giocatore del Paris FC: l'annuncio - VD
01.02.2026 17:45 di Christian Gugliotta
L'avventura di Ciro Immobile al Bologna termina dopo soli sei mesi. Dopo aver trovato pochissimo spazio anche a causa di un infortunio, l'ex attaccante della Lazio ha deciso di ripartire dalla Francia, passando a titolo definito al Paris FC.
A confermare il trasferimento, è stato lo stesso club rossoblù attraverso il seguente comunicato: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto al Paris Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile a titolo definitivo".
Di seguito il video pubblicato sui canali social del Paris FC per annunciare l'arrivo del centravanti.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.