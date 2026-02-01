Calciomercato Lazio | Tavares, il Besiktas vira su un terzino della Roma: il punto
01.02.2026 10:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Nuno Tavares rimane lontano dalla Capitale, nonostante il suo ingresso impattante nel finale di Lazio - Genoa. Il club che lo ha cercato con maggior insistenza è il Besiktas, ma il portoghese aspetta un ritorno di fiamma dell'Al Ittihad.
Se non vuole rimanere ai margini, incastrano a Roma, Tavares deve però convincersi ad accettare la corte del Besiktas. Anche perché il mercato in Turchia chiude venerdì 6 febbraio e il Besiktas sembra pronto a cambiare obiettivo: secondo quanto riportato da Il Messaggero, i turchi avrebbero effettuato un sondaggio per Tsimikas, terzino del Liverpool in prestito alla Roma di Gasperini.
