Lazio, prosegue la protesta: il comunicato del tifo organizzato
“Ieri quasi 30.000 persone hanno deciso di non presenziare all'interno dello stadio pur avendo pagato il proprio abbonamento. Come già scritto in precedenza, ci preserviamo dal prendere decisioni di pancia e decideremo passo passo come proseguire questa contestazione.
Il prossimo comunicato verrà diramato la prossima settimana, dopo l’incontro di tutti i gruppi del tifo organizzato, in modo da decidere all’unanimità, il miglior modo di proseguire mettendo sempre come primo criterio il bene della Lazio e dei laziali”, firmato I Gruppi Del Tifo Organizzato.
Questo il comunicato con cui i gruppi organizzati del tifo biancoceleste hanno comunicato i prossimi passi dopo la protesta messa in atto nella gara contro il Genoa.
