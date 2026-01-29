Lazio, interesse per Schjelderup. Ma va ceduto almeno un attaccante
Le grandi manovre - si fa per dire - della Lazio riguardano soprattutto l'attacco. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'ultimo nome è quello di Andreas Schjelderup, già circolato in orbita Formello qualche tempo fa. Si tratta di un profilo giovane, classe 2004, attualmente al Benfica di Mourinho.
Ragazzo norvegese, ma cresciuto calcisticamente in Danimarca, nel Nordsjaelland. È un esterno d'attacco che può essere adattato anche a centravanti, ma il problema in casa Lazio è sempre lo stesso: troppi elementi nel reparto offensivo, serve sfoltire.
Ecco perché il club sta lavorando sulle uscite. Noslin non è più sicuro di voler partire, nonostante il suo entourage lo abbia proposto a mezza Serie A. Occhi puntati quindi su Dia e Isaksen, senza dimenticare Cancellieri, per cui potrebbero arrivare offerte da squadre sia italiane che estere.