Lazio - Milan, Tare contro Leao: "Ma guarda che roba fa...". Il retroscena
16.03.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lazio - Milan è stata anche la partita, in negativo, di Rafael Leao. Stanno facendo molto discutere le immagini della sua uscita dal campo, quando Allegri l'ha richiamato in panchina nel secondo tempo per far entrare Fullkrug. Il portoghese non era affatto d'accordo con la sostituzione, discutendo prima con Maignan e poi proprio con il tecnico, a cui ha detto: "Ma tienimi dentro altri 20 minuti no? Lasciami dentro…". Vedendo la scena, il diesse rossonero Igli Tare (ex della partita) non ha preso bene la reazione di Leao. Inquadrato sugli spalti dell'Olimpico, il direttore sportivo albanese ha commentato: "Ma guarda che fa. Ma guarda che roba fa…", secondo quanto riportato da SportMediaset.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.