Italia, out Palestra e Cherubini: Baldini convoca Cacciamani
05.06.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Baldini convoca Cacciamani. Dopo gli infortuni di Palestra e Cherubini, il ct ad interim dell'Italia ha deciso di chiamare l'attaccante della Juve Stabia (in prestito dal Torino) per l'amichevole contro la Grecia. Di seguito il comunicato ufficiale della FIGC: "Dopo le defezioni di ieri di Marco Palestra e Luigi Cherubini, Silvio Baldini ha deciso di convocare Alessio Cacciamani. L’attaccante classe 2007, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore, ha già raggiunto il Centro Tecnico Federale di Coverciano e nel pomeriggio sosterrà la seduta di allenamento con il resto del gruppo".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.