Mondiali 2026, la FIFA cambia il momento degli inni: ecco cosa succederà

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La FIFA ha deciso di introdurre un’importante novità destinata a cambiare uno dei momenti più iconici della cerimonia pre-partita. Una novità che si potrà vedere tra sei giorni, fin dalla prima gara del Mondiale in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.

L’istituzione guidata da Gianni Infantino ha infatti ufficializzato un nuovo format per l’ingresso in campo e l’esecuzione degli inni nazionali, segnando la fine della tradizionale disposizione delle squadre schierate a bordo campo con i giocatori in fila e le riserve sedute in panchina. A partire dalla Coppa del Mondo, l’intera rosa - titolari e panchinari - si riunirà al centro del terreno di gioco. Qui verranno annunciati i nomi delle formazioni e verranno eseguiti gli inni nazionali, con una disposizione pensata per creare un impatto visivo più immersivo: bandiere posizionate su metà campo e giocatori disposti in modo da vivere il momento a 360 gradi.

Secondo la FIFA, l’obiettivo è trasformare questo passaggio in un’esperienza più coinvolgente e simbolica. "Tutti i giocatori e gli arbitri si troveranno faccia a faccia al centro del campo durante gli inni, creando un momento di unità, orgoglio ed emozione", ha spiegato Gianni Infantino, sottolineando la volontà di rendere l’istante più partecipativo anche per il pubblico sugli spalti.