Serie A 2026/27 | Lazio, Gattuso ritroverà il Milan: ecco quando
05.06.2026 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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È uscito il calendario del nuovo campionato di Serie A 2026/27. La Lazio lo affronterà con Gennaro Gattuso in panchina dopo l'addio di Maurizio Sarri, diretto all'Atalanta. Durante la stagione, Ringhio ritroverà il 'suo' Milan, dove ha fatto la storia da calciatore e ha iniziato la sua carriera da allenatore in Serie A. Di seguito le date delle due sfide.
4ª/34ª giornata: LAZIO - MILAN / MILAN - LAZIO;
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.