Lazio, la società punta su Ratkov: uno tra Dia e Noslin ai saluti

06.06.2026 08:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, la società punta su Ratkov: uno tra Dia e Noslin ai saluti
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio affida a Gennaro Gattuso il compito di rilanciare Ratkov, mai impiegato da Sarri, mentre la società cerca le risorse necessarie per rinforzare la rosa. In attacco, quindi, tra Noslin e Dia potrebbe esserci una partenza. Il riscatto di Dia dalla Salernitana è obbligatorio in virtù dell’accordo siglato nel 2024 e costerà circa 11 milioni di euro. Per questo motivo, spiega il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani valutano la possibilità di cederlo immediatamente e reinvestire la cifra in altri reparti, sempre che Gattuso continui a credere nelle potenzialità di Ratkov. .

Resta però da capire quale versione dell’attaccante senegalese emergerà sotto la guida di Gattuso, se quella opaca vista nell’ultimo anno o quella capace di segnare 12 gol nel 2024-25 tra campionato ed Europa League.

Anche Noslin è sotto osservazione. L’olandese era vicino al trasferimento al PSV la scorsa estate, ma l’operazione saltò a causa del blocco del mercato. Successivamente è stato accostato ad Ajax, Monaco e Bologna, prima di conquistare una maglia da titolare con Sarri negli ultimi tempi.

La Lazio è pronta ad ascoltare eventuali offerte per lui: una sua cessione consentirebbe l’arrivo di un nuovo attaccante o di un rinforzo in un altro reparto. Più versatile rispetto a Dia, soprattutto in un eventuale 4-2-3-1, Noslin sarà valutato sia dalla società sia da Gattuso durante il ritiro che inizierà il 13 luglio.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.