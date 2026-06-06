Lazio, la società punta su Ratkov: uno tra Dia e Noslin ai saluti

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio affida a Gennaro Gattuso il compito di rilanciare Ratkov, mai impiegato da Sarri, mentre la società cerca le risorse necessarie per rinforzare la rosa. In attacco, quindi, tra Noslin e Dia potrebbe esserci una partenza. Il riscatto di Dia dalla Salernitana è obbligatorio in virtù dell’accordo siglato nel 2024 e costerà circa 11 milioni di euro. Per questo motivo, spiega il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani valutano la possibilità di cederlo immediatamente e reinvestire la cifra in altri reparti, sempre che Gattuso continui a credere nelle potenzialità di Ratkov. .

Resta però da capire quale versione dell’attaccante senegalese emergerà sotto la guida di Gattuso, se quella opaca vista nell’ultimo anno o quella capace di segnare 12 gol nel 2024-25 tra campionato ed Europa League.

Anche Noslin è sotto osservazione. L’olandese era vicino al trasferimento al PSV la scorsa estate, ma l’operazione saltò a causa del blocco del mercato. Successivamente è stato accostato ad Ajax, Monaco e Bologna, prima di conquistare una maglia da titolare con Sarri negli ultimi tempi.

La Lazio è pronta ad ascoltare eventuali offerte per lui: una sua cessione consentirebbe l’arrivo di un nuovo attaccante o di un rinforzo in un altro reparto. Più versatile rispetto a Dia, soprattutto in un eventuale 4-2-3-1, Noslin sarà valutato sia dalla società sia da Gattuso durante il ritiro che inizierà il 13 luglio.