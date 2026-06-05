Lazio, Capello: "Gattuso può dare qualcosa di diverso. Con Sarri..."
05.06.2026 19:05 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Fabio Capello, ospite al Teatro Regio di Parma per commentare il sorteggio del calendario di Serie A, ha speso due parole anche sulla Lazio. A proposito del cambio allenatore ha detto: "È molto bello dopo Sarri che ha un modo di impostare le squadre in maniera specifica, si capisce subito se è allenata da lui. Gattuso può dare qualcosa di diverso, un calcio più aggressivo e determinato cosa che con Sarri c’era un bel gioco ma la sostanza molte volte nona arriva. Gattuso è intelligente, è uno che vede nell’agonismo e nel risultato un obiettivo da raggiungere”.